ДАЮ 100 БАЛІВ!!!! ¡¡¡!!!! потрібно скласти твір на 9 речень на тему ''Що для мене означає бути патріотом України ''

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ДАЮ 100 БАЛІВ!!!! ¡¡¡!!!! потрібно скласти твір на 9 речень на тему ''Що для мене означає бути патріотом України ''

Автор: Гость