Один из пары старинной плетёной обуви
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Один из пары старинной плетёной обуви
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лапоть наверно ...два лаптя один лапоть
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