146 задание оччень надо прямо сейчас Заранее спс
Математика
146 задание оччень надо прямо сейчас Заранее спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перечерти и найди все треугольники! Не забывай основной! В какой картинке не видишь их?
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