Отметь предложение, в котором придаточную часть МОЖНО заменить причастным оборотом. а) Врач подошел к ребенку, у которого была высокая температура, и нежно погладил его по руке. б) Снег,который таял на моих горячих щеках, щек...

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Отметь предложение, в котором придаточную часть МОЖНО заменить причастным оборотом. а) Врач подошел к ребенку, у которого была высокая температура, и нежно погладил его по руке. б) Снег,который таял на моих горячих щеках, щекотал лицо и собирался в капли на подбородке. в) Мечты о полетах в космос, которыми жили ученые прошлых столетий, осуществились лишь в двадцатом веке. г) С тоской смотрел я в окно вагона на родной город, в котором остались самые родные для меня люди. Отметь предложение, в котором придаточную часть НЕЛЬЗЯ заменить причастным оборотом. а) Мы расположились под развесистым деревом, которое хорошо защищало от палящего солнца. б) Мы решили остановиться у первой же реки, которая встретится на пути. в) В роще стояла мертвая тишина, которую нарушает однообразное жужжание комаров. г) Туристы шли по хребту, который состоял из ряда голых вершин.

Автор: Гость