Найдите такие числа a и b чтобы числа a и b и 10 находились в отношении 2:1/6:1/9
Математика
Найдите такие числа a и b чтобы числа a и b и 10 находились в отношении 2:1/6:1/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 =1/9 Х, где Х- целое. Х=90 1/6Х=90/6=15 b=15 2Х= 180. a=180 Ответ 180 и 15
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