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Возведите в степень одночлен:(m^4n)^5
Алгебра
Возведите в степень одночлен:(m^4n)^5
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Ответ: (m^4n)^5=m^20n
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