Етістіктердің түбірі мен қосымшаларын дефис арқылы ажыратып жазыңдан

Қазақ тiлi
Етістіктердің түбірі мен қосымшаларын дефис арқылы ажыратып жазыңдан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биле-у көр-ме сөн-бе отыр-ған отыр-ма
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