Это не вопрос а предложение вам если вы хотите чтобы я помог по алгебре просто ска??ите его номер хорошо

Алгебра

Это не вопрос а предложение вам если вы хотите чтобы я помог по алгебре просто ска??ите его номер хорошо

Автор: Гость