Спишите текст. Подчеркните однородные члены предложения в соответствии с тем, каким членом предложения они являются. СКВОРЕЦ Земля обсохла, душистые берёзовые почки распустились. Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся ого...
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Спишите текст. Подчеркните однородные члены предложения в соответствии с тем, каким членом предложения они являются. СКВОРЕЦ Земля обсохла, душистые берёзовые почки распустились. Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет божий разных червячков, гусениц, слизней, жучков и личинок! Скворец никогда весной не ищет своей пищи ни в воздухе на лету, ни на дереве. Его корм всюду: на земле и в земле. Знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода насекомых, если считать на вес? В триста раз больше собственного веса! Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, охотится за своей добычей. Походка его быстра и чуть-чуть неуклюжа. (К. Паустовский.)
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