Склади і запиши з кожним словом по 2 речення у прямому і переносному значеннях : ср??бний,відкрити,шовковий,намалювати

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У моєї подруги красива срібна каблучка(пряме) Узимку дерева стають срібними(переносне) Галинка відкрила усі вікна(пряме) Вони відкрили двері у потойбіччя(переносне) Натуральний шовк знайти важко(пряме) Миколка був шовковим аби його не підняли до дошки(переносне) Моя подруга хоче мене намалювати(пряме) Минулої зими мороз намалював на моїх вікнах візерунки(переносне)