Склади і запиши з кожним словом по 2 речення у прямому і переносному значеннях : ср??бний,відкрити,шовковий,намалювати

Українська мова
Склади і запиши з кожним словом по 2 речення у прямому і переносному значеннях : ср??бний,відкрити,шовковий,намалювати
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моєї подруги красива срібна каблучка(пряме) Узимку дерева стають срібними(переносне) Галинка відкрила усі вікна(пряме) Вони відкрили двері у потойбіччя(переносне) Натуральний шовк знайти важко(пряме) Миколка був шовковим аби його не підняли до дошки(переносне) Моя подруга хоче мене намалювати(пряме) Минулої зими мороз намалював на моїх вікнах візерунки(переносне)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ ЧТО-ТО УМАЛЯЮ.....ОЧЕНЬ НУЖНОООО.....
Ответить
Математика
Решите уравнение x-2,1/24=7,5/12-4,11/18
Ответить
Другие предметы
Что являются главными основами христианской веры
Ответить
География
Какое среднегодовое количестао осадков в Екатеринбурге?
Ответить
Русский язык
Составьте предложение по схеме: [_=(чтобы...),=], какой...)
Ответить