Составьте предложение по схеме: [_=(чтобы...),=], какой...)
Русский язык
Составьте предложение по схеме: [_=(чтобы...),=], какой...)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я читаю чтобы быть умнее,думать,какой ты должен быть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Приведи пример числа 1)чётное меньше 6:, 2)чётное и большое 10:, 3)чётное и делиться на 3, 4) чётное и делиться на 5:,5) нечётное,находится между ч...
Математика
Хорда AB окружности (О;R) в два раза меньше диаметра AC этой окружности.Вычислите рас??тояние между точками A и С ,если известно,что P aob = 18 cм ...
Математика
Есть ли среди нижеприведенных задачи с лишними данными для посадки леса выделили участок, площадь которого 300 га. дубы посадили на 7/10 участка...