Хорда AB окружности (О;R) в два раза меньше диаметра AC этой окружности.Вычислите рас??тояние между точками A и С ,если известно,что P aob = 18 cм ..пжж
Математика
Хорда AB окружности (О;R) в два раза меньше диаметра AC этой окружности.Вычислите рас??тояние между точками A и С ,если известно,что P aob = 18 cм ..пжж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)AO=AB,т. к. AB=1/2AC 2)BO=AO=R, значит АОВ- равносторонний, следовательно АО=ОВ=АВ=Раоb : 3=18:3=6см 3)AC=2AO=12см
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