Хорда AB окружности (О;R) в два раза меньше диаметра AC этой окружности.Вычислите рас??тояние между точками A и С ,если известно,что P aob = 18 cм ..пжж

Математика

Хорда AB окружности (О;R) в два раза меньше диаметра AC этой окружности.Вычислите рас??тояние между точками A и С ,если известно,что P aob = 18 cм ..пжж

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