Что являются главными основами христианской веры

Гость: Гость:

все мы объеденены одним желанием – “устроять из себя дом духовный” (1Петр.2:55). Ветхий Завет- “как образы для нас”. 1 Верим, что Библия является Боговдухновенным Священным Писанием. 2 Верим в единого Бога, выражающего себя как Бога Отца, Сына и Духа Святого. 3 Верим, что Иисус Христос, Единородный Сын Отца, зачатый от Святого Духа и рождённый от девы Марии (1Тим.3:16), пострадал на Голгофском кресте за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Поэтому оправдание и новое рождение даются по вере в пролитую кровь Иисуса Христа. 4 Верим в искупительную жертву Иисуса Христа, и что при искреннем покаянии и исповедании греха “… РАЗДЕЛ 1 Основы нашей веры Славянская Миссионерская Церковь “ВИФАНИЯ” является Церковью христиан веры Евангельской-пятидесятников. Основной состав в Церкви – эмигранты из бывшего Советского Союза, но все мы объеденены одним желанием – “устроять из себя дом духовный” (1Петр.2:55). Церковь “ВИФАНИЯ” входит в состав Церквей Союза Христиан Веры Евангельской Америки. 1 Верим, что Библия является Боговдухновенным Священным Писанием. 2Тим.3:16-17; Ветхий Завет- “как образы для нас”, (1Kор.10:11); Новый Завет – как единственное правило для руководства и духовного возрастания. “Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем” 2 Верим в единого Бога, выражающего себя как Бога Отца, Сына и Духа Святого, (1Иоан.5:7);( Быт.1:26); (Ис.6:8). Отец есть Бог – (1Кор.8:6); Сын есть Бог – (1Иоан.5:20); (Тит.2:11-13); (Рим.9:5); (Иоан.20:28). Дух Святой есть Бог – (Деян.5:3-4); (Мтф.28:19). “…и сии три суть все едино” (1 Иоан.5:7) 3 Верим, что Иисус Христос, Единородный Сын Отца, зачатый от Святого Духа и рождённый от девы Марии (1Тим.3:16), пострадал на Голгофском кресте за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Поэтому оправдание и новое рождение даются по вере в пролитую кровь Иисуса Христа. Дальнейшее достижение святости является целью служения духовного христианина и происходит через Слово Божие и Святой Дух. “Будьте святы, потому что Я свят”, говорит Господь. Поэтому святость, требуемая Богом, – образ нашей жизни (1Петр.1:16). 4 Верим в искупительную жертву Иисуса Христа, и что при искреннем покаянии и исповедании греха “…кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха”. Поэтому Христос “есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных”, 1Тим.4:10. Бог никого не предопределил к вечному осуждению, но Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают Его (Матф.11:12) в отличие от тех, которые отвергнут предлагаемую им благодать и сами себя сделают недостойными вечной жизни (Деян.13:46). 5 Верим, что крещение Духом Святым есть Божие обетование для нас, наших детей и для тех, кого призовёт Господь (Деян.2:38-39). Сопровождается крещение Духом Святым знамением иных языков и последующим ниспосланием даров: пророчества, исцеления, чудодействия, вспоможения, управления, разных языков и других проявлений Святого Духа (1Кор.12:28-31). 6 Верим в воскресение умерших и в будущее воздаяние (1Кор.15; 1Фес.4:13-18). 7 Верим во второе пришествие Христа и ожидаем восхищения Церкви (1Кор.15:52; 2Фес.1:7; Иоан.14:1-4; 17:24).