Какое среднегодовое количестао осадков в Екатеринбурге?

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Екатеринбург находится в зоне умеренно континентального климата с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из европейской части России. В результате Средний Урал оказывается открытым для вторжения холодного арктического воздуха и сильно выраженного континентального воздуха Западно-Сибирской равнины; в то же время с юга сюда могут беспрепятственно проникать тёплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Поэтому для Екатеринбурга и характерны резкие колебания температур и формирование погодных аномалий: зимой — от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом — от жары выше +35 °C до заморозков. Снежный покров умеренный, достигает своей максимальной высоты в феврале — 42 см, однако абсолютный максимум высоты снежного покрова принадлежит марту (81 см).Температура воздуха[править | править вики-текст] Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой −12.6 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура +19.0 °C. Самая высокая температура, отмеченная в Екатеринбурге за весь период наблюдений, +38,8 °C (1 июля 1911 года), а самая низкая −46,7 °C во время ультраполярного вторжения с Карского моря (31 декабря 1978 года)[1]. Абсолютный минимум и абсолютный максимум температуры в Екатеринбурге отмечены в дни, близкие к противоположным дням года.Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается в среднем в конце марта — начале апреля,с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября — начале ноября. В среднем за календарную зиму в Екатеринбурге наблюдается 4 дня с оттепелями (4.5 % от продолжительности календарной зимы). Хотя в последние 10 лет наблюдались календарные зимы с гораздо частыми оттепелями, даже в сумме до 1 месяца! За всю историю наблюдений в Екатеринбурге было 15 зим без оттепелей и 5 зим с 1 оттепелью.