Этого героя оперы М. Мусоргского 《Борис Годунов》 нет в тексте одновременной трагедия А.Пушкина

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Этого героя оперы М. Мусоргского 《Борис Годунов》 нет в тексте одновременной трагедия А.Пушкина

Автор: Гость