Этот мост был одним из первых каменных мостов Москвы.В 30-е гг XX в. он был реконструирован. Сейчас этот мост железобетонный,однако его облицевали гранитом, чтобы он соответствовал своему названию. Как он называется ?

История

Этот мост был одним из первых каменных мостов Москвы.В 30-е гг XX в. он был реконструирован. Сейчас этот мост железобетонный,однако его облицевали гранитом, чтобы он соответствовал своему названию. Как он называется ?

Автор: Гость