Этот мост был одним из первых каменных мостов Москвы.В 30-е гг XX в. он был реконструирован. Сейчас этот мост железобетонный,однако его облицевали гранитом, чтобы он соответствовал своему названию. Как он называется ?

История
Этот мост был одним из первых каменных мостов Москвы.В 30-е гг XX в. он был реконструирован. Сейчас этот мост железобетонный,однако его облицевали гранитом, чтобы он соответствовал своему названию. Как он называется ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он называется Гранитор
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