Помогите с вопросами, те кто знают хорошо историю.
История
Помогите с вопросами, те кто знают хорошо историю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвечу не по порядку . У России был реальный шанс победить Германскую империю,т.к силы оной были истощены ,а у России промышленность уже начала набирать обороты.Если бы не социальное брожение в рядах народа и интеллигенции,голода и упавшего авторитета монархии,возможно мы бы победили и в России установилась бы Конституцию онная монархия( почему именно констуционная,думая,догодаетесь сами,если нет то смотрите: Николаю 2 реальное самодержавие сохранить не удалось,что бы избежать революции и экономического краха,т.к острые социально- политические проблемы нарастали с геометрической прогрессии.ежедневно)..
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