Область определения функции,на фото примеры,ришите пжжж

Гость: Гость:

Решение 1) y = 5/(x - 7) x-7 ≠ 0, x ≠ 7 D(y) = (- ∞; 7)∪(7; + ∞) 2) y = 4/(x² - 9) x² - 9 ≠ 0 x² ≠ 9 x ≠ - 3; x ≠ 3 D(y) = (- ∞; - 3)∪(-3; 3)∪(3; + ∞) 3) y = 5/(x² + 6) D(y) = R или x ∈ (- ∞; + ∞) Если условие такое: 2) y = 4 / (x² - 8) x² - 8 ≠ 0 x² ≠ 8 x ≠ - 2√2; x≠ 2√2 D(y) = (-∞; - 2√2)∪(- 2√2; 2√2) ∪(2√2; + ∞)