Электричка шла 168 километров за 3 часа.С какой скоростью шла электричка?
Математика
Электричка шла 168 километров за 3 часа.С какой скоростью шла электричка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)168:3=56(км/ч)-скорость электрички Ответ: 56 км/ч скорость электрички
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ответьте на вопрос: Есть ли будущее у Митрофанушки из комедии "Недоросль"?
Українська мова
Укажіть словосполучення, в якому залежне слово стоїть у родому відмінку: а) доглядав тварин; б) посмішка матері; в) знайшов товариша;
Математика
Русский язык