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X+Y+A+C=30 Решите. Все цифры разные.
Математика
X+Y+A+C=30 Решите. Все цифры разные.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2+3+24=30 Сойдет? :D
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