Английский язык страница 51 упражнение 18 перевести текст 5 класс афанасиева и вере??агина
Английский язык
Английский язык страница 51 упражнение 18 перевести текст 5 класс афанасиева и вере??агина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
понимаешь. мы не знаем что это за текст и мы не можем его перевести поэтому отправляй картинки
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