Напишите какому выводу можно прийти прочитав трагедию о Гамлете, напишите 4-5 полн??ценных предложения, не используя интернет, тому дам 25 пунктов!!!!!!!

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Однозначный вывод следует из притчи. Или из ряда других малых форм, например, басни. Масштабные художественные произведения, такие, как трагедия Шекспира "Гамлет" или роман Льва Толстого "Война и мир" потому и считаются великими, что однозначных выводов не предполагают. Каждый читатель, каждое поколение читателей находит в них свое. Особенно это относится к сценическим произведениям. При постановке спектакля каждый режиссер-постановщик предлагает свое видение трагедии Шекспира, и соответственно, свои выводы. Именно по этому произведения без однозначной морали живут в веках. "Гамлет" - это и пьеса об отношениях в семье, и о дружбе, о студенческих иллюзиях, о любви и о предательстве. Эта пьеса о борьбе за власть в королевстве и о борьбе человека за право быть собой. Каждая отдельная тема может иметь свой вывод. Причем, разные люди могут сделать совершенно противоположные выводы. Предал Гамлет студенческие идеалы или идеалы оказались ложными? Нет ответа на этот вопрос. Каждый постановщик спектакля дает свой ответ. И так по всему списку тем. Безумен Гамлет или безумен только "когда дует северный ветер", или безумцы все и "гниль завелась в Датском королевстве"? Над этими вопросами задумываются зрители уже несколько веков. Нет ответа для всех. Каждый находит свой. По-этому и называют трагедию Шекспира "Гамлет" великим произведением.