Какие отличия есть в сказке чёрная курица или подземные жители от мультфильма?

Литература
Какие отличия есть в сказке чёрная курица или подземные жители от мультфильма?
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Автор: Гость
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Гость:
В мультфильмах всегда делают всё наглядно,и более приукрашивают.
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