Небольшое тело движется поступательно вдоль оси OX. Его координата x изменяется с течением времени t по закону x(t)=2+t−t2, где t выражено в секундах, а x — в метрах. Чему равна проекция ускорения этого тела на ось OX в момент ...

Физика

Небольшое тело движется поступательно вдоль оси OX. Его координата x изменяется с течением времени t по закону x(t)=2+t−t2, где t выражено в секундах, а x — в метрах. Чему равна проекция ускорения этого тела на ось OX в момент времени t=1 с? 1 2м/с2 2 2м/с2 3 1м/с2 4 1м/с2

Автор: Гость