Небольшое тело движется поступательно вдоль оси OX. Его координата x изменяется с течением времени t по закону x(t)=2+t−t2, где t выражено в секундах, а x — в метрах. Чему равна проекция ускорения этого тела на ось OX в момент ...
Физика
Небольшое тело движется поступательно вдоль оси OX. Его координата x изменяется с течением времени t по закону x(t)=2+t−t2, где t выражено в секундах, а x — в метрах. Чему равна проекция ускорения этого тела на ось OX в момент времени t=1 с? 1 2м/с2 2 2м/с2 3 1м/с2 4 1м/с2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость - первая производная координаты по времени v=x'=1-2t ускорение - вторая производная координаты по времени или первая производная скорости a=v'=x''=-2 м/с^2
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