Выполни разность сравнение самого большого пяти знач ногой числа и самого малень??ого пяти знач ногой числа.
Математика
Выполни разность сравнение самого большого пяти знач ногой числа и самого малень??ого пяти знач ногой числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99999-10000=89999 Я вроде все правильно понял.
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