1 Установите взаимосвязь видоизменений корней и выполняемых ими функций. 2 охара??теризуйте черты сходства и различия корнеплодов и корневых шишек. 3. Укажите причины возникновения видоизменений корней у растений в природе. ...

Гость: Гость:

1) удлиненные корни проникают и поэтому снабжают почву полезными минералами чтобы начать новую жизнь в новом у маленького потомству. 2) корнеплоды это наверное это наверное плохо ли семена которые могут прорасти например жолудь, Шеннон, фрукты, ягоды это семена,2) шишки там уже внутри семена которые можно есть семена которую корнеплодах их нельзя есть. 3) Я думаю что растения изменили свои корни чтобы защитить их например чтобы не испортить их и добыть полезные минералы, а некоторые растения специально не изменяют свои корни одел их прочными. надеюсь что я ответила правильно на твои вопросы! Удачи на БИОЛОГИИ!! (^_-)(^_-)(^_-)(^_-)