Исправьте ошибки в употреблении причастных оборотов. 1. Математическая модель включала в себя систему уравнений, описывающая турбулентное течение газа около криволинейной поверхности. 2. Автором был разработан и успешно приме...

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Исправьте ошибки в употреблении причастных оборотов. 1. Математическая модель включала в себя систему уравнений, описывающая турбулентное течение газа около криволинейной поверхности. 2. Автором был разработан и успешно применен общий подход, позволяющий осуществлять интеллектуальную навигацию объектов, контролируемых компьютерным алгоритмом, подходящим для систем реального времени. 3. Полученные оценки позволили указать на две различные методики изменения коэффициентов усиления, приводящих к неограниченному увеличению области устойчивости за счет уменьшения степени устойчивости. 4. Применение методов глубокоуровневой спектроскопии к приборам, содержащих несколько p-n переходов, позволило проследить дефектно-примесную атмосферу как в процессе изготовления, так и на готовых приборах

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