Составьте прндложение про кошку или ягоду и вставьте в предложение слово признак
Русский язык
Составьте прндложение про кошку или ягоду и вставьте в предложение слово признак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про кошку: Во дворе у нас бегает большая и красивая кошка. Про ягоду: У нас в саду растут вкусные ягоды.
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