Составте 3 задачи на тему : Смешанное соединение проводников .

Физика
Составте 3 задачи на тему : Смешанное соединение проводников .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1Уча­сток цепи со­сто­ит из двух по­сле­до­ва­тель­но со­еди­нен­ных со­про­тив­ле­ний, каж­дое из ко­то­рых равно 1 Ом. К этим двум ре­зи­сто­рам па­рал­лель­но под­клю­ча­ют еще одно со­про­тив­ле­ние, зна­че­ние ко­то­ро­го со­став­ля­ет 2 Ом. Всю эту цепь под­клю­ча­ют к ис­точ­ни­ку тока, ко­то­рый со­зда­ет на кон­цах дан­но­го со­еди­не­ния на­пря­же­ние 2,4 В. Необ­хо­ди­мо опре­де­лить силу тока во всей элек­три­че­ской цепи 2-Два со­про­тив­ле­ния R1 и R2 со­еди­не­ны па­рал­лель­но (R1=R2=2 Ом), к ним еще по­сле­до­ва­тель­но при­со­еди­не­но со­про­тив­ле­ние R3=1 Ом. Ам­пер­метр по­ка­зы­ва­ет силу тока в цепи, рав­ную I=0,5 А. Тре­бу­ет­ся опре­де­лить на­пря­же­ние на кон­цах участ­ка этой цепи, то есть на участ­ке АВ.

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