Придумай два-три предложения о современных пожарниках

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Современные пожарные. 1)Пожарные двадцать первого века могут быстро прибыть к месту возгарания и потушить его. 2)Они смелые ,надёжные и всегда помогающие люди. 3)Пожарный-это ответственная профессия. Современные пожарные.