15-4 пожалусто помогите решить ету задачу
Математика
15-4 пожалусто помогите решить ету задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-4=11 15=10+5 10-0=10 5-4=1 10+1=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От пристани до поселка 120 км. Из поселка к пристани выехал автобусе со скоростью 48 ??м/ч. На каком расстоянии от поселка будет находится автобус ...
Математика
Доброго времени суток помогите пожалуйста с задачей. За 15хв учень проходить 1км.На якій відстані від школи він живе,якщо до школи йде півгодини?
Русский язык
Произвести морфологический разбор:На яркой листве деревьев блестит роса. 2. Прои??вести морфологический разбор:На зеленую травку