Произвести морфологический разбор:На яркой листве деревьев блестит роса. 2. Прои??вести морфологический разбор:На зеленую травку

Русский язык
Произвести морфологический разбор:На яркой листве деревьев блестит роса. 2. Прои??вести морфологический разбор:На зеленую травку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блестит (что делает?)ед.ч,2спр,1лицо,несовр.в,невовратный.в
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