Доброго времени суток помогите пожалуйста с задачей. За 15хв учень проходить 1км.На якій відстані від школи він живе,якщо до школи йде півгодини?
Математика
Доброго времени суток помогите пожалуйста с задачей. За 15хв учень проходить 1км.На якій відстані від школи він живе,якщо до школи йде півгодини?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию 15/30=1/х, где х - то расстояние, которое он проходит за полчаса. 15/30=1/х = 30*1/15 = 2 км Ответ: 2 км
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