Доброго времени суток помогите пожалуйста с задачей. За 15хв учень проходить 1км.На якій відстані від школи він живе,якщо до школи йде півгодини?

Математика

Доброго времени суток помогите пожалуйста с задачей. За 15хв учень проходить 1км.На якій відстані від школи він живе,якщо до школи йде півгодини?

Автор: Гость