Решить уравнение: x/x+1 -2/1-x = 2/x^2-1

Гость: Гость:

Решать надо для трёх случаев: 1. х-2 больше или равно нуля, то есть х больше или равно 2. в этом случае скобки модуля просто снимаются: х-1-(х-2)=1 х-1-х+2 =1 2х+1=1 2х=0 х=0 -- корень не входит в область определения (х больше 2) -- значит в этой области корней нет. 2. х-1 меньше нуля, то есть х меньше 1. в этом случае скобки обоих модулей снимаются с умножением выражений в скобках на минус единицу: -х+1+х-2=1 иксы сокращаются: -1=1 -- противоречие -- в этой области (х меньше 1) корней тоже нет. 3. х-1 больше или равно нуля а (х-2) меньше нуля, то есть 1 меньше или равно х меньше 2 В этом случае скобки модуля х-1 просто убираются (снимаются) а скобки модуля х-2 снимаются с умножением выражения в х-2 на минус единицу: х-1+х-2=1 2х=4 х=2 -- не входит в область определения 1 меньше или равно х меньше 2 следовательно в третьем случае корней тоже нет. Ответ: Нет корней.