Решить уравнение: x/x+1 -2/1-x = 2/x^2-1

Алгебра
Решить уравнение: x/x+1 -2/1-x = 2/x^2-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решать надо для трёх случаев:  1. х-2 больше или равно нуля, то есть х больше или равно 2.  в этом случае скобки модуля просто снимаются:  х-1-(х-2)=1  х-1-х+2 =1  2х+1=1  2х=0  х=0 -- корень не входит в область определения (х больше 2) -- значит в этой области корней нет.  2. х-1 меньше нуля, то есть х меньше 1.  в этом случае скобки обоих модулей снимаются с умножением выражений в скобках на минус единицу:  -х+1+х-2=1  иксы сокращаются:  -1=1 -- противоречие -- в этой области (х меньше 1) корней тоже нет.  3. х-1 больше или равно нуля а (х-2) меньше нуля,  то есть 1 меньше или равно х меньше 2  В этом случае скобки модуля х-1 просто убираются (снимаются)  а скобки модуля х-2 снимаются с умножением выражения в х-2 на минус единицу:  х-1+х-2=1  2х=4  х=2 -- не входит в область определения 1 меньше или равно х меньше 2  следовательно в третьем случае корней тоже нет.  Ответ: Нет корней.
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