Литература 6 класс Помогите пожалуйста написать сочинение по рассказу дубровский тема: почему дубровский отказался мстить
Литература
Литература 6 класс Помогите пожалуйста написать сочинение по рассказу дубровский тема: почему дубровский отказался мстить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский отказался мстить, потому что он не совладал со своими чувствами к дочери Троекурова, он влюбился в Марию Кирилловну. Он обещался спасти её от брака с пожилым аристократом из соседнего имения, но не успел. Любовь - это чувство полёта, воздушности.
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