Литература 6 класс Помогите пожалуйста написать сочинение по рассказу дубровский тема: почему дубровский отказался мстить

Гость: Гость:

Дубровский отказался мстить, потому что он не совладал со своими чувствами к дочери Троекурова, он влюбился в Марию Кирилловну. Он обещался спасти её от брака с пожилым аристократом из соседнего имения, но не успел. Любовь - это чувство полёта, воздушности.