Выберите строку со словами, содержащими непроверяемую согласную в корне. га... ки?? гла...кий сер...це во..зал
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Выберите строку со словами, содержащими непроверяемую согласную в корне. га... ки?? гла...кий сер...це во..зал
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Гость:
Вокзал словарное слово
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