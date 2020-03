Нужно спросить как завут и поприветствовать по имени в devC++

Гость: Гость:

Я вот так сделал, может выглядит колхозно, но работает.) #include <iostream> #include <windows.h> using namespace std; int main() { SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); string name; cout<<"Как Вас зовут?

"; cin>>name; cout<<"Приветствую Вас, " << name << "!" << endl; system("pause"); }