Нужно спросить как завут и поприветствовать по имени в devC++
Информатика
Нужно спросить как завут и поприветствовать по имени в devC++
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вот так сделал, может выглядит колхозно, но работает.) #include <iostream> #include <windows.h> using namespace std; int main() { SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); string name; cout<<"Как Вас зовут?\n"; cin>>name; cout<<"Приветствую Вас, " << name << "!" << endl; system("pause"); }
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