Помогите решить 4х^4+15х^2-4=0; х^4+8х^2-9=0; х^3=25х; х^3-х^2-9х=0; 2х^4-5х^3+3х^2=0

Математика
Помогите решить 4х^4+15х^2-4=0; х^4+8х^2-9=0; х^3=25х; х^3-х^2-9х=0; 2х^4-5х^3+3х^2=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4x^4+15x^2-4=0 Решим методом замены: Пусть х^2=t, тогда: 4t^2+15t-4=0 D=b^2-4ac=15^2-4*4*(-4)=289=17^2 t1=0,25 t2=-4 x^2=0,25=> x1=0,5 и x2=-0,5 x^2=-4, но такого быть не может=> нет корней Ответ: x1=0,5; x2=-0,5 2) x^4+8x^2-9=0 Решим методом замены: Пусть x^2=t, тогда: t^2+8t-9=0 D=8^2+4*9=64+36=100=10^2 t1=1 t2=-9 x^2=1=> x1=1 и x2=-1 x^2=-9, но такого быть не может=> нет корней Ответ: х1=1; х2=-1 3) х^3=25х х^2=25 х1=5; х2=-5 Ответ: х1=5; х2=-5 4) х^3-х^2-9х=0 х(х^2-х-9)=0 х1=0 х^2-х-9=0 D=1+4*9=37 х2=(1+корень из 37)/2 х3=(1-корень из 37)/2 Ответ: х1=0; х2=(1+корень из 37)/2; х3=(1-корень из 37)/2 5) 2х^4-5x^3+3x^2=0 x^2(2x^2-5x+3)=0 x1=0 2x^2-5x+3=0 D=25-4*2*3=25-24=1 x2=1,5 x3=1 Ответ: х1=0; х2=1,5; х3=1
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