Ауыз бастыру қандай мағына береді
Қазақ тiлi
Ауыз бастыру қандай мағына береді
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Гость:
Ешкімге бір нәрсені айтып қоймау үшін қандай да бір зат беру
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