Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
3 27/70 * 0,7 помогите решить
Математика
3 27/70 * 0,7 помогите решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 27/70*0,7=237/70*7/10=237/100=2,37
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему осень
Ответить
Геометрия
Кикие верны скажите пж
Ответить
Биология
Каким видом ткани образованы внутренних органов:
Ответить
Математика
Электричка шла 168 километров за 3 часа.С какой скоростью шла электричка?
Ответить
Окружающий мир
Назовите ядовитые грибы и растения астраханской области (срочно надо)
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск