3 27/70 * 0,7 помогите решить

Математика
3 27/70 * 0,7 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 27/70*0,7=237/70*7/10=237/100=2,37
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