Каким видом ткани образованы внутренних органов:

Биология
Каким видом ткани образованы внутренних органов:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю это надо.вдруг понадобиться тебе.выбери что нибудь из этого...
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