Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. а) Д.Донской, в) А.Невский, с) Д.Пожарский, д) М.Кутузов.

История

Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. а) Д.Донской, в) А.Невский, с) Д.Пожарский, д) М.Кутузов.

Автор: Гость