Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. а) Д.Донской, в) А.Невский, с) Д.Пожарский, д) М.Кутузов.
История
Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. а) Д.Донской, в) А.Невский, с) Д.Пожарский, д) М.Кутузов.
Ответ(ы):
Гость:
С) Д. Пожарский................
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