Составить 3 пары сложных предложений с местоимениями (личн./притяж.): ЕГО, ИХ, ЕЁ.

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Составить 3 пары сложных предложений с местоимениями (личн./притяж.): ЕГО, ИХ, ЕЁ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Они приглосили его в кино, но он отказался. 2.Их номера были только у Ани, она обещала позвонить им. 3.Ее ребенок заболел и она взяла больничный.
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