Составить 3 пары сложных предложений с местоимениями (личн./притяж.): ЕГО, ИХ, ЕЁ.
Русский язык
Составить 3 пары сложных предложений с местоимениями (личн./притяж.): ЕГО, ИХ, ЕЁ.
Ответ(ы):
Гость:
1.Они приглосили его в кино, но он отказался. 2.Их номера были только у Ани, она обещала позвонить им. 3.Ее ребенок заболел и она взяла больничный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеют с два листа фанеры один имеет форму квадрата со стройной 1 м другой форму прямоугольника со стороной 1 целая 1/2 и 3/4 м какой лист больше
Английский язык
Математика
Можно ли на телеге прямоугольной форме со сторонами 1 м 30 см и 1 м 70 см перевезти лист периметр которого 5 м?