У какого листа будет больше содержание крахмала,при освещении красном или желтым светом?
Биология
У какого листа будет больше содержание крахмала,при освещении красном или желтым светом?
Ответ(ы):
Гость:
У того, на который направлено красное освещение, т. к. при этом у растения будет максимально происходить процесс фотосинтеза и образования крахмала.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Придумать и решить по 2 уравнения (ВСЕГО 6). а) с ответом: нет корней; б) с ответом: любое число; в) с ответом: какое-нибудь одно число. Тр...
Русский язык
Физика
Помогите решить задачу Оствляет ли женщина, которая носит шпильки, вмятины на ас??альте, если поверхность асфальта выдерживает авление 1 МПа?Площ...