Как ты понимаешь смысл пословиц? Смелому воину уважение,а трусливому - презрение. Смелого пуля боится,смелого штык не берёт. Геройские дела не нуждаются в рекламе.

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Как ты понимаешь смысл пословиц? Смелому воину уважение,а трусливому - презрение. Смелого пуля боится,смелого штык не берёт. Геройские дела не нуждаются в рекламе.

Автор: Гость