Как ты понимаешь смысл пословиц? Смелому воину уважение,а трусливому - презрение. Смелого пуля боится,смелого штык не берёт. Геройские дела не нуждаются в рекламе.
Русский язык
Как ты понимаешь смысл пословиц? Смелому воину уважение,а трусливому - презрение. Смелого пуля боится,смелого штык не берёт. Геройские дела не нуждаются в рекламе.
Ответ(ы):
Гость:
какой падеж у существительных такой и у прилагательных
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