Найдите процент от числа 1558,2

Гость: Гость:

У Вас не написано, сколько процентов. Если 1 процент, то 1558,2 / 100 * 1 % = 15,582 - это 1 % если, к примеру, 15 процентов, то 1558,2 / 100 * 15 = 233,73 это 15 % и т.д.