Найдите процент от числа 1558,2
Математика
Найдите процент от числа 1558,2
Ответ(ы):
Гость:
У Вас не написано, сколько процентов. Если 1 процент, то 1558,2 / 100 * 1 % = 15,582 - это 1 % если, к примеру, 15 процентов, то 1558,2 / 100 * 15 = 233,73 это 15 % и т.д.
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