Найдите процент от числа 1558,2

Математика
Найдите процент от числа 1558,2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У Вас не написано, сколько процентов. Если 1 процент, то 1558,2 / 100 * 1 % = 15,582 - это 1 % если, к примеру, 15 процентов, то 1558,2 / 100 * 15 = 233,73 это 15 % и т.д. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Расскажите о строении кожи. как вы думаете, везде ли толщина кожи одинакова? если нет, то почему? Объясните свою точку зрения.
Ответить
Русский язык
Укажи грамматическую основу первого предложения последнего абзаца
Ответить
Музыка
Что кроме сюжета роднит фильм Эйзештейна ,,Александр Невский" и контату Прокофьев??
Ответить
Русский язык
Задание : Выпишите только заимствованные слова. Биатлон, кемпинг, внучка, бюрократ, фехтование, автомат, парикмахер, денек, астрономия, егерь, ...
Ответить
История
Помогите пожалуйста номер 7,8,9,10!!!!!!!
Ответить