Как делат упражнение номер 427

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Как делат упражнение номер 427
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Ответ(ы):
Гость:
Рядеющих, показалось, синева, листва, треснит, обломившийся, милькая, делает, бережёт.
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