Какими полезными ископаемыми богата Калининградская область

Окружающий мир
Какими полезными ископаемыми богата Калининградская область
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Гость:
Янтарь,много нефти,соли и каменной соли.
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