Какими полезными ископаемыми богата Калининградская область
Окружающий мир
Какими полезными ископаемыми богата Калининградская область
Ответ(ы):
Гость:
Янтарь,много нефти,соли и каменной соли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Пожалуйста, помогите!! Срочно надо Определить характер оксида, написать реакции ??оказывающие хим. свойства: Al2O3 и MgO
Математика
На завод отправили 3.600 т угля в вагонах ,по 60 т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90т в каждом.Каких вагонов потребовалось больше и на с...