Решить уравнение: (514+y)/264=307
Математика
Решить уравнение: (514+y)/264=307
Ответ(ы):
Гость:
(514+у)/269=307 514+у=307*269 514+у=82583 у=82583-514 у=81555 --------------------- (514+81555)/269=307 82583=82583
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