НУ КТО НИБУДЬ!!!!!! ПРИВЕТ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СДЕЛАТЬ ХИМИЮ КТО НИБУДЬ ЗНАЕ?? КАК РЕШИТЬ: 1)расчитайте кол во вещества которое заключается в оксиде марганца массой 15 г? 2)определитель массу сульфата бария который обр...

Химия

НУ КТО НИБУДЬ!!!!!! ПРИВЕТ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СДЕЛАТЬ ХИМИЮ КТО НИБУДЬ ЗНАЕ?? КАК РЕШИТЬ: 1)расчитайте кол во вещества которое заключается в оксиде марганца массой 15 г? 2)определитель массу сульфата бария который образуется при действии серной кислоты взятой в избытке на раствор содержащий хлорид бария массой 12,5 г?

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