НУ КТО НИБУДЬ!!!!!! ПРИВЕТ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СДЕЛАТЬ ХИМИЮ КТО НИБУДЬ ЗНАЕ?? КАК РЕШИТЬ: 1)расчитайте кол во вещества которое заключается в оксиде марганца массой 15 г? 2)определитель массу сульфата бария который обр...
Химия
НУ КТО НИБУДЬ!!!!!! ПРИВЕТ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СДЕЛАТЬ ХИМИЮ КТО НИБУДЬ ЗНАЕ?? КАК РЕШИТЬ: 1)расчитайте кол во вещества которое заключается в оксиде марганца массой 15 г? 2)определитель массу сульфата бария который образуется при действии серной кислоты взятой в избытке на раствор содержащий хлорид бария массой 12,5 г?
Ответ(ы):
Гость:
2)H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl nBaCl2=12,5/Mr(137+71=208)=0,06 моль По уравнению nBaSO4=nBaCl2=0,06 моль mBaSO4=0,06*Mr(137+96=233)=13,98г
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